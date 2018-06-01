«ولد الإعلامي ياسر بن مخلد الذيابي في شهر رمضان، واختاره الله إلى جواره في الشهر ذاته، أي كرم وأي فضل هذا»، بهذه الكلمات نعى عبدالرازق الذيابي شقيقه الكبير، في حسابه على «تويتر» بعد أن غيّب الموت أمس (الخميس)، أحد قدامى المذيعين بالمملكة، بعد وعكة صحية ألزمته السرير الأبيض بمستشفى قوى الأمن بالعاصمة المقدسة.الذيابي من الإعلاميين الذين اشتهروا بتقديم البرامج الإذاعية المهتمة بالشعر والموروث الشعبي في المملكة والخليج العربي. وقد عاد قبل عدة سنوات، بعد غياب عن المشهد الإعلامي ليقدم برنامج «لعبونيات» على إحدى القنوات التلفزيونية الكويتية، والذي يتم من خلاله التعريف بالشاعر الكبير محمد بن لعبون.يذكر أن الفقيد والد كل من اللواء متقاعد خالد وهذال وعبدالمجيد عمدة وادي جليل وعبدالعزيز وأحمد وبندر وعزام وفهد وماجد وعمار. وسيصلى عليه فجر اليوم (الجمعة) بالمسجد الحرام، وسيوارى الثرى بمقابر المعلاة بمكة المكرمة.