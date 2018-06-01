نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمس (الخميس)، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي الشهيد وكيل الرقيب طاهر بن معبر مجربي، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال أداء عمله بالحد الجنوبي.



وعبّر عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيا الله عزوجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.



من جانبهم ، عبر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة ، و أمير المنطقة و نائبه على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.