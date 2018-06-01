انعكست الأزمة الاقتصادية، التي تعيشها قطر، سلبا على قنوات BeIN sport التي فشلت في مجاراة Mediapro الصينية التي ظفرت بمعظم حصص البث للدوري الفرنسي الممتاز للفترة من 2020 حتى 2024، وبقيمة تزيد على 1.2 مليار يورو، وعدم قدرتها على تأمين المبلغ بعد سحب معظم عملائها في منطقة الشرق الأوسط اشتراكاتهم، ما كبدها خسائر كبيرة قبل انطلاق مونديال روسيا 2018 في 14 يونيو الجاري، إذ كانت تؤمل قنوات BeIN sport على مونديال روسيا لكسب أرباح كبيرة تساعدها على الاحتفاظ ببث الدوري الفرنسي.من جانبها استنكرت شركة كوبية الكولومبية ما تم تداوله في وسائل الإعلام التابعة لمجموعة BeIN sport، خلال الأيام الماضية، في بيان تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: «نحن شركة كوبية - الكولومبية تلتزم بقوانين الدولتين في النقل والبث وتحارب الاحتكار الجائر وتؤمن بحق الشعوب بالاستمتاع بمشاهدة الفعاليات الرياضية مهما كانت حالتهم المادية، كما نؤكد أن ما قامت به مجموعة BeIN sport، من تهديدات وتجاوزات وتشويه ضد شركة BeoutQ، هي أمور ضد القانون والأعراف الإعلامية، وعلى مجموعة BeIN sport، تقديم اعتذار رسمي لـ BeoutQ، وإلا ستتم محاسبتها واتخاذ ما يلزم حيال ذلك، كما ندعو مجموعة BeIN sport، للتوقف عن استخدام السياسة في الرياضة باستمرار عبر منابرها، ونؤكد بالتالي أننا في BeoutQ، مستمرون في النقل والبث، مهما كانت حملات التشويه الموجهة ضدنا، مع حرصنا الدائم على تقديم كل ما يرغب به المشاهد من المنافسات الرياضية، وبأفضل جودة وأقل تكاليف ممكنة».