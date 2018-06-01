تأهل فريق البدر للدور نصف النهائي إثر تغلبه على فريق شباب النزلة بنتيجة 3-2. فيما تألق اللاعب فهد بدر بقشان واستطاع ترجيح كفة فريقه بتسجيله هدف التعادل وهدف الفوز علاوة على بروزه وتألقه وصنعه لهدف التعادل الأول، رغم أن فريق شباب النزلة كانت لديه فرصتان للتأهل، إلا أن فريق البدر تجلى وحقق انتصارا كبيرا وثمينا، وبرز من فريق البدر عدد من النجوم في مقدمتهم المحترف الفرنسي كريم، واللاعب إبراهيم القرشي محترف فريق الاتفاق، واللاعب محمد باطويل، وبات فريق البدر الأقرب لتحقيق اللقب رغم قوة منافسيه.يذكر أن بطولة بقشان تحظى بحضور جماهيري غفير وتغطية إعلامية قوية، ويشارك بها عدد كبير من نجوم الأندية السعودية المعتزلين.