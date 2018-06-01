يخوض رئيس نادي الوحدة حاتم خيمي، سلسلة من المفاوضات مع عدد من اللاعبين المميزين، ويأتي في مقدمتهم اللاعب الايطالي بالوتيلي مهاجم فريق نيس الفرنسي، و الفنزويلي اوتيرو لاعب وسط نادي اتليتيكو البرازيلي، ومشيل كادوا لاعب محور منتخب الكاميرون، إذ استغل الخيمي تواجده في سويسرا بالالتقاء بعدد من وكلاء اللاعبين لإنهاء صفقات اللاعبين الـ 7، والتي تعد الأضخم في تاريخ النادي.ومن جهة أخرى عدلت إدارة الكرة خطة استعداد الفريق حيث تم اختيار ألمانيا مقرا لإعداد الفريق بدلا من كرواتيا، حيث يتواجد المشرف على جهاز الكرة عبدالله خوقير، حاليا في ألمانيا للوقوف على تجهيزات المعسكر ومن ثم إلى النمسا لتجهيز المرحلة الثانية من إعداد واختيار أبرز الفرق التي سوف يواجهها فريق الوحدة خلال مرحلة الإعداد، إذ من المقرر أن يخوض الفريق 6 وديات مع أقوى الفرق الأوروبية ويبدأ المعسكر الخارجي في 19 شوال ويستمر 25 يوما.