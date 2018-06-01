رفع وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على أمره السامي الكريم القاضي بتوجيه الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بإيقاف التعامل الورقي المتعلق بالإجراءات والأعمال المالية، وإتمام استخدام الخدمات الإلكترونية عبر منصة «اعتماد» الرقمية خلال 60 يومًا.وأكد الجدعان أن التوجيه الكريم يُثبت حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الأمين على تحقيق التحول الرقمي في الخدمات المالية المقدمة لجميع فئات المستفيدين من خلال منصة «اعتماد» الرقمية التي تأتي في إطار مشروع نظام (بوابة الخدمات المالية) الذي بُدء العمل به بما يصب في الأهداف الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.وقال: «إن التوجيه الكريم منح الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى فترة لا تتجاوز 60 يومًا لإتمام استخدام الخدمات الإلكترونية عبر منصة»اعتماد" الرقمية، موضحًا أن الجهات التي لا تستطيع عملية الإتمام خلال الفترة المتاحة، ستقوم بإرسال مبرراتها إلى وزارة المالية لدراستها بمشاركة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.وأفاد وزير المالية، إن منصة «اعتماد» الرقمية التي تم تدشينها في 4 جمادى الأولى 1439 هـ، الموافق 21 يناير 2018م، تهدف إلى تقديم الخدمات المالية لكل الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، ما يساعد في تسريع عملية الإنجاز بتسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية, توفيرًا للوقت والجهد بالاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية.وأوضح أن وزارة المالية انتهت من أتمتة إدارة الميزانية من حيث مناقلاتها إلكترونيًا والاطلاع على الميزانية، وكذلك إدارة المشتريات والمنافسات من حيث طرح المنافسات ودعوات الشراء المباشر، وشراء الكراسات، وتقديم العروض والعطاءات بشكل إلكتروني، وفحصها من خلال منصة «اعتماد» وإصدار الترسية إلكترونيًا إضافة إلى إدارة العقود والتعميدات من حيث إجازة العقود وتسجيلها وتعميدها إلكترونيًا, وكذلك إدارة المدفوعات من حيث المطالبات المالية التي تتم بشكل إلكتروني من بداية تقديم المطالبة وحتى أوامر الدفع, إضافة إلى إدارة الحقوق المالية لموظفي الدولة، حيث تتم إلكترونيًا، وتشمل أوامر الصرف والدفع.