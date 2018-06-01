لقي 95 مدنيًا عراقيًا مصرعهم، بينما أصيب 163 آخرون بجروح جراء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال شهر مايو 2018 م، طبقًا لإحصاءات الأمم المتحدة.وأفادت إحصائية أصدرتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» اليوم (الخميس)، إن حصيلة عدد الضحايا لشهر مايو تعد أعلى من حصيلة الشهر الذي سبقه والذي شهد مقتل 68 مدنيًا عراقيًا وإصابة 122 آخرين بجروح.ولفت البيان الانتباه إالى أن محافظة بغداد كانت الأكثر تضررًا من أعمال العنف، تلتها محافظتا ديالى وكركوك على التوالي.