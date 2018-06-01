قالت وكالة تاس الروسية للأنباء، أن وزير الدفاع سيرجي شويجو ناقش اليوم (الخميس) منطقة خفض التصعيد في جنوب سورية مع نظيره الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان عندما التقيا في موسكو.وكانت الولايات المتحدة حذرت سورية الأسبوع الماضي من أنها ستتخذ إجراءات صارمة رداً على انتهاك وقف إطلاق النار في جنوب سورية بعد ورود تقارير عن عملية عسكرية وشيكة في منطقة خفض التصعيد.وتسيطر المعارضة السورية على مساحات من جنوب غرب سورية على الحدود مع هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، بينما تهيمن قوات النظم السوري وفصائل متحالفة معها مدعومة من إيران، على منطقة قريبة.ونقلت تاس عن شويجو قوله خلال اجتماع مع ليبرمان في العاصمة الروسية «هناك قضايا كثيرة مثارة».وأضاف لليبرمان «يجب علينا أن نبحث اليوم كل شيء يخص العمل على الحدود في منطقة خفض التصعيد بجنوب سورية، حيث لدينا اتفاق مع الأردن والولايات المتحدة».ونقلت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان عن ليبرمان قوله لشويجو «إسرائيل تقدر بشدة تفهم روسيا لاحتياجاتنا الأمنية».