برهن تربع مسلسل «عوض أباً عن جد» من بطولة الفنان الشاب أسعد الزهراني بجانب مجموعة من الشباب، على قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة في السعودية، وفق إحصاءات أبسوس، على قيمة تجديد الدماء في الدراما.وتفوق أسعد الزهراني وحبيب الحبيب وعبدالمجيد الرهيدي وبشير غنيم على أسماء تعود المشاهد رؤيتها خلال العقدين الأخيرين في رمضان، وتفوق العمل على أعمال أخرى يلعب فيها دور البطولة فنانو الصف الأول.ويؤكد الناقد الفني علي فقندش أن سر تفوق العمل يعود لفكرته الكوميدية الخفيفة، واعتماده على مجموعة من الوجوه الشابة التي أثبتت نجاحا كبيرا، ورجح فقندش أن ترتفع أسهم الزهراني خلال السنوات القادمة كبطل جديد للدراما السعودية والخليجية.يذكر أن «عوض أباً عن جد» فنتازي كوميدي لنصٍّ أبدع كتابته والإشراف عليه الكاتب في «عكاظ» خلف الحربي، وأخرجه أوس الشرقي، ويسجل إطلالة مميزة لنجمة الغناء شمس في أول ظهور لها في عمل درامي.