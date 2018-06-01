وعد البابا فرنسيس اليوم (الخميس) مواطنين كاثوليك في تشيلي كانوا ضحية انتهاكات جنسية على يد قساوسة، بألّا تتجاهلهم الكنيسة مرة أخرى مطلقاً، وألا يتم التستر على الانتهاكات في بلادهم حيث قوضت فضيحة كبرى مصداقية الكنيسة.وأصدر البابا تلك التصريحات في خطاب وجهه لكل الكاثوليك في تشيلي، في حين أعلن الفاتيكان أن البابا سيعيد إرسال اثنين من أبرز المحققين في الانتهاكات الجنسية إلى تشيلي لجمع معلومات عن الأزمة هناك.وكان المحققان قد زارا تشيلي في وقت سابق هذا العام.وقال البابا في الخطاب المؤلف من ثماني صفحات: «نقول إن ثقافة الانتهاكات لن تعود مطلقاً، وكذلك نظام التستر عليها الذي سمح باستمرارها، وذلك بأن ندعو الجميع للعمل لبناء ثقافة الحرص في علاقاتنا».ووصف فضيحة تشيلي بأنها «جرح مفتوح مؤلم».