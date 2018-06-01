أكدت منظمة العمل الدولية ارتفاع معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى 27.4% في عام 2017، وهو الأعلى في العالم.ودعت المنظمة في تقريرها السنوي عن أوضاع عمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى إجراء حوار وبحث مشترك عن الحلول بهدف توفير عمل لائق هناك.وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر في مقدمة التقرير، إن غياب العملية السياسية والدبلوماسية على أساس اتفاقية أوسلو للسلام يكرس الاحتلال ويعيق التنمية الفلسطينية.وأضاف أن معدلات البطالة تؤثر بشكل خاص على النساء والشباب، إذ تقترب معدلات البطالة بين النساء الفلسطينيات حالياً من 50%، كما أن معدلات البطالة لدى الشباب ليست أفضل من ذلك بكثير.وتناول التقرير القيود العديدة المفروضة على النشاط الاقتصادي بفعل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المعزولة عن باقي الضفة الغربية بحسب التقرير.