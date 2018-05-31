كشف المتحدث باسم وزارة العدل الشيخ منصور القفاري صدور توجيه من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالتحقيق مع قاضيين لم يقفا عند تأدية السلام الوطني في إحدى المناسبات الرسمية.



وشدد المتحدث باسم الوزارة في بيان له اليوم (الخميس)، على أن الوقوف أثناء تأدية السلام الوطني، احتراما وتقديرا لرمزيته، هو عُرف محلي وعالمي معتبر، يكشف من خلاله المواطن بشكل صريح احترامه وانتماءه وحبه للوطن، ولا يقبل التهاون فيه بأي حال، ومن غير المقبول أن يصدر عن أحد من منسوبي المؤسسة العدلية أي تصرف ينم عن تقليل أو عدم احترام رمزيات الوطن ومناسباته الرسمية، فهذا الأمر غير مقبول نهائياً.



وأوضح القفاري أن كافة منسوبي المرفق العدلي لديهم من حب الوطن والانتماء والاحترام له ما لا يقبل التشكيك فيه، ولا أدل على ذلك من جهودهم المشكورة والمثمنة في خدمة طالبي الخدمات العدلية.