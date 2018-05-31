طلب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم (الخميس)، من أستاذ القانون جوزيبي كونتي، الذي يفتقر للخبرة السياسية، تشكيل حكومة للمرة الثانية في ثمانية أيام، لكنه قبل على الفور هذه المرة، وقال إنه سيقدم للرئيس تشكيلته الوزارية قريباً.وقال المتحدث الرئاسي أوجو زامبيتي، إن الحكومة ستؤدي اليمين في الرابعة مساء (140:0 بتوقيت غرينتش) يوم غد (الجمعة) في روما.وبعد أداء اليمين، سيلتمس كونتي ثقة البرلمان، إذ يملك داعموه في الائتلاف الحاكم -حزب الرابطة اليميني المتطرف وحركة 5-نجوم المناهضة للمؤسسات- الأغلبية في مجلسيه.