حذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم (الخميس) رئيس النظام السوري بشار الأسد من استخدام القوة ضد المقاتلين العرب والأكراد الذين تدعمهم واشنطن لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرتهم في شمال شرق سورية.وقال الجنرال كينيث ماكنزي من هيئة الأركان للصحافة: «يجب على أي طرف في سورية أن يفهم أن مهاجمة القوات المسلحة الأمريكية أو شركائنا في التحالف ستكون سياسة سيئة للغاية».وخلال مقابلة مع قناة «روسيا اليوم»، تم بثها اليوم، قال الأسد «باتت المشكلة الوحيدة المتبقية في سورية هي قوات سورية الديموقراطية».وأضاف الأسد «سنلجأ إلى تحرير تلك المناطق بالقوة، ليس لدينا أي خيارات أخرى، بوجود الأمريكيين أو بعدم وجودهم».