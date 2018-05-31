أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم (الخميس) مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة من المشتركين ضد مقدمي الخدمة للربع الأول من عام 2018، حيث يعرض المؤشر بيانات الشكاوى التي استقبلتها الهيئة من المشتركين عبر نظامها الإلكتروني.



وأشار مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة إلى انخفاض في إجمالي الشكاوى المصعدة للهيئة بنسبة تقدر بـ( 9.4%) مقارنةً بالربع الرابع 2017م، منوهاً إلى تصدر شكاوى المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة الصوتية والإنترنت الثابت.



وحسب التصنيف، فقد تصدرت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) قائمة الأكثر شكوى في خدمة الاتصالات المتنقلة الصوتية بزيادة في عدد الشكاوى قدرت بـ (12.5%) عن الربع الرابع 2017، بينما تصدرت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) مقدمة مؤشر خدمة الإنترنت المتنقل الأكثر شكوى بانخفاض في عدد الشكاوى قدر بـ ( 23.5%) عن الربع الرابع 2017، وتعود أغلب أسباب ارتفاع عدد الشكاوى إلى الاعتراض على الفواتير والالتزامات المالية، وتدني مستوى جودة الخدمة أو انقطاعها، وتأسيس أو إضافة خدمات أو أرقام دون طلب المشترك أو تعديلها.



وعلى صعيد خدمة الاتصالات الثابتة الصوتية، فقد صنف المؤشر شركة الاتصالات السعودية الأكثر شكوى بانخفاض في عدد الشكاوى قدر بـ (29.8%) عن الربع الرابع 2017، بينما تصدرت شركة اتحاد عذيب (جو) مقدمة مؤشر خدمة الإنترنت الثابت الأكثر شكوى بانخفاض في عدد الشكاوى قدر بـ (26.9%) عن الربع الرابع 2017.



يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أصدرت مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة من المشتركين ضد مقدمي الخدمة منذ الربع الأول 2017م بهدف تقديم معلومات للمشتركين عن أداء مقدمي خدمات الاتصالات في حل شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المشتركون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، وتعزيز الشفافية والتنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتطوير الخدمات، والاهتمام بشكاوى عملائهم.