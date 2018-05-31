استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بجدة اليوم (الخميس)، السفير السويسري لدى المملكة هاينريخ شيلينيرغ بمناسبة انتهاء فترة عمله.وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون حجاج ومعتمري بلاده، إذ عبر السفير السويسري عن سروره بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من مجهودات لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار.حضر اللقاء، نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ووكيل الوزارة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف ونائبة السفير السويسري انا ماتيي.