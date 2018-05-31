بتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ورعاية نائبه الأمير عبدالله بن بندر، وحضور محافظ الطائف سعد الميموني، دشنت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بالطائف، حملة «تفريج كربة» لإطلاق سجناء المطالبات المالية.وألقى محافظ الطائف كلمة استعرض فيها أهداف الحملة ورؤيتها ورسالتها، من خلال تقديم الدعم المادي والإسهام في الإفراج عن سجناء الحق الخاص من النزلاء، ولَمِّ شملهم بأسرهم في هذا الشهر الفضيل وعيد الفطر السعيد، بتقديم الدعم المادي للنزلاء المتعثرين في سداد المطالبات المالية المترتبة بحقهم بموجب قرارات شرعية نهائية لتسهيل إجراءات الإفراج عنهم.ودعا رجال الأعمال والموسرين من فاعلي الخير من داخل المحافظة وخارجها للتفاعل مع الحملة، متطلعاً إلى مساهمة فاعلة من الجميع.إثر ذلك، ألقى المدير التنفيذي للحملة كلمة أكد خلالها أن حملة «تفريج كربة» تأتي تعزيزاً لمبدأ التكافل الاجتماعي سعياً لإطلاق المتعثرين.بعدها شاهد الحضور عرضاً عن لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بالطائف، والتي تهدف لتهذيب نزلاء السجون وإصلاحهم ومساعدتهم لتخطي العقبات والعمل على تذليل المشكلات المادية والمعنوية لأسر السجناء، وكذلك مساعدة المفرج عنهم ليكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع.عقب ذلك، دشّن محافظ الطائف الحملة بإعلان عدد من التبرعات، ثم توالت التبرعات من رجال الأعمال والموسرين من أهل الخير، ووصل إجمالي التبرعات إلى أكثر من مليوني ريال يستفيد منها 38 من السجناء.