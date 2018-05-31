قام محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، اليوم (الخميس)، بزيارة للمصاب من رجال الأمن المنوم بمجمع الملك فيصل الطبي، إثر المواجهة التي جرت الليلة الماضية مع أحد المنتمين للفئة الضالة، إذ اطمأن محافظ الطائف على حالته وما يقدم له من رعاية طبية، متمنيا له الشفاء العاجل.كما سأل الله العلي العظيم أن يمن على المصاب الآخر من رجال الحرس الوطني بالصحة والعافية، الذي نُقل فوراً إلى مستشفى الحرس الوطني بمحافظة جدة، داعياً المولى عز وجل أن يرحم الشهيد من رجال الأمن رحمة واسعة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبه، أكد محافظ الطائف على استتباب الأمن في هذا الوطن الغالي واستقراره، وذلك بفضل الله ثم قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.وقال محافظ الطائف: «هنا تتجلى متابعة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف المستمرة لرجال الأمن وتوجيهاته الدائمة لهم، التي كانت نبراساً يحتذى به ومنهجاً للقضاء على كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن».وأضاف: «كما كان لمتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه الأمير عبد الله بن بندر، للحادث الإرهابي مساء أمس بالغ الأثر في نفوس رجال الأمن».وأشاد ببسالة وتضحيات رجال الأمن التي تجلت من خلال ما قدموه من تضحيات فداءً لدينهم ووطنهم.