بحث الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم (الخميس)، مع المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفث، السبل الكفيلة بإرساء معالم السلام في البلاد.وجدد «هادي»، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، موقف حكومة بلاده الدائم والثابت نحو السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.وأضاف أن «تجربتنا مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في محطات السلام المختلفة تتمثل في عدم رغبتهم وجنوحهم للسلام باعتبارهم أدوات لمخططات إيران العدوانية والتوسعية في اليمن والمنطقة».من جهته، قال المبعوث الأممي إنه يتطلع إلى إرساء معالم الأمن والسلام والاستقرار الذي يدعمه المجتمع الدولي وينشده الشعب اليمني.