تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سعيها الدؤوب في خدمة عمار وزوار بيت الله الحرام، حيث قامت إدارة شؤون الحج والعمرة بالرئاسة بتوزيع عبوات ماء زمزم المبارك والمصاحف وبعض الكتيبات الإرشادية والهدايا العينية لقاصدي بيت الله الحرام من العمار والزوار في مداخل مكة المكرمة في نقطتي الفرز بالشرائع والزايدي.وأوضح مدير إدارة شؤون الحج والعمرة فيصل بن صالح مدني أن الإدارة تسعى جاهدةً لخدمة ضيوف الرحمن، في ظل حرص وتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أفضل وأرقى الخدمات لزوار بيت الله الحرام.وعبر عدد من العمار والزوار عن امتنانهم وتقديرهم لهذه المبادرة الكريمة والشعور النبيل غير المستغرب، الذي تقدمه المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً، داعين الله عز وجل أن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على جهودهم المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين وخصوصا ضيوف الرحمن.