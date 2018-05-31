قدّم مكتب الدعوة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان اليوم (الخميس)، وجبات إفطار لطلاب الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتفطير الصائمين في عدد من الدول ومنها جمهورية باكستان الإسلامية.وأوضح مدير مكتب الدعوة المكلف بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان الشيخ زيد بن عبدالله الخرعان في تصريح بهذه المناسبة أن مكتب الدعوة تشرف اليوم بإقامة حفلة إفطار في «السكن الكويتي» بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد اليوم بحضور رئيس الجامعة الإسلامية العالمية الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش، ومندوب وزارة الشؤون الاسلامية المشرف على تفطير الصائمين بباكستان أحمد موسى الحربي، لافتاً إلى أن برنامج تفطير الصائمين سيستمر تحت إشراف مكتب الدعوة في عموم مدن باكستان طيلة شهر رمضان المبارك.وسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل الأجر والمثوبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وأن يبارك في الجهود المقدمة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ على اهتمامه ومتابعته لتنفيذ هذا المشروع المبارك، الذي يقام في هذه الدولة وغيرها وما يصاحبه من برامج نافعة ومفيدة.