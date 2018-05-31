أدّى خالد حسين اليماني، اليوم (الخميس)، اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية اليمنية خلفاً لعبدالملك المخلافي.وحثّ الرئيس «هادي»، عقب أداء اليمين، الوزير المعين حديثاً، على العمل بما يعزز توجهات البلد لتحقيق تطلعات أبنائه التي تحظى بدعم الأشقاء والمجتمع الدولي قاطبة في استعادة البلد من ميليشيا الحوثي الانقلابية وعودة الشرعية وإرساء السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتعارف عليها.وأكد الوزير اليماني، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، أنه سيؤدي واجبه في خدمة الوطن والشرعية الدستورية.