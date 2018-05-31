أصيب 11 شخصاً بإصابات متفاوتة مساء اليوم (الخميس) جرَّاء انقلاب مُروِّع لسيارة (مايكروباص) على طريق الملك فيصل قبل كبري القاعدة البحرية جنوبي جدة.وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد، أن غرفة العمليات (997) تلقت بلاغاً عن وقوع حادث انقلاب مايكروباص تُقِل عمالاً.وأشار إلى أن أربعة فرق إسعافية وفرقتان استجابة متقدمة والقائد الميداني محمد الشريف باشروا الموقع، وبعد إجراءات الفرز الطبي اتضح وجود 11 إصابة مابين الخطيرة والمتوسطة.وقال أبو زيد: «قُدِّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل المصابين بالإسعافات الأرضية إلى مستشفى الملك عبدالعزيز ومستشفى شرق جدة».