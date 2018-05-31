ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية في معظمها اليوم (الخميس) بقيادة السعودية ودبي، التي اتخذت منحى صعوديا بفعل تجدد عمليات الشراء في سهم بنك دبي الإسلامي ذي الثقل.وأغلق مؤشر سوق دبي مرتفعا 1.9% بفعل مكاسب قادها صعود سهم بنك دبي الإسلامي 5.9% إلى 5.07 درهم، في أعقاب آخر يوم لتداول إصدار حقوق أتاح شراء سهم البنك عند 3.11 درهم.وباع المستثمرون أسهم بنك دبي الإسلامي لشراء أسهم إصدار الحقوق قبل الموعد النهائي أمس (الأربعاء)، وهو ما ساهم في هبوط سهم البنك 13% منذ بداية العام.وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.1%.وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.9%، مدعوما بصعود سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر شركة في البورصة.وقفز سهم سابك 4.3% بفعل تعاف طفيف في أسعار النفط والحماس المرتبط بالإدراج المرتقب للبورصة في مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة، مسجلا أعلى مستوياته في أربع سنوات.وكانت أسهم مالية قيادية من بين كبار الرابحين في السوق، مع صعود سهم البنك الأهلي التجاري 1.9%، وسهم مجموعة سامبا المالية 0.7%، وسهم البنك السعودي الفرنسي 4.8%.