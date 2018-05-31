ترأس أمير منطقة مكة المكرمة الاجتماع التأسيسي الثالث لمجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي التي ستقام في الطائف.وأكد الفيصل على أهمية جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الأولى هذا العام، باعتبارها تنطلق من المملكة مهبط الوحي ونزول القرآن الكريم بلغة عربية.وناقش أعضاء مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي خلال الاجتماع، اللائحة النهائية لجائزة الأمير عبدالله الفيصل، وبرامج الأكاديمية، ومشروع الورشة الإقليمية.واطلع أمير مكة ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، على مجسم أكاديمية الشعر العربي.وقدَّم الأمير خالد الفيصل شكره لأعضاء مجلس الأمناء على مابذلوه من جهد لإعداد اللائحة النهائية لجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي.