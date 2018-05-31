جولات جديدة قام بها الدكتور محمد القايدي في غابات كينيا لتسجيل حلقات برنامجه الرمضاني «نور»، يكشف خلالها غرائب تقاليد وعادات ومعتقدات سكانها.وقام طاقم فني وإعلامي منتدب من قنوات اقرأ الفضائية بتوثيق قصص ومفارقات مثيرة للغرابة وفقاً للقايدي، يُنتظر أن يسرد خلالها معلومات تسمع للمرة الأولى من خلال عفوية وبساطة التحدث مع الناس أثناء تصوير البرنامج.وفي برنامج «نور» من كينيا، يلتقي الداعية الدكتور محمد عمر القايدي المشاهدين في رمضان على قناة اقرأ، ويُبث البرنامج عند الساعة 19:15 مساءً، والإعادة الأولى عند 5:45 فجراً بتوقيت مكة، كما يمكن مشاهدة الحلقات كاملة على موقع قنوات اقرأ تابع tabie.net.