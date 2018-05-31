قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم (الخميس)، إن الاتحاد الأوروبي سيفرض إجراءات مضادة بعد أن قررت الولايات المتحدة إنهاء إعفائه من الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم.وقالت الولايات المتحدة إنها ستمضي قدما في فرض الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم من كندا والمكسيك والاتحاد الأووربي، منهية إعفاء استمر شهرين وهو ما قد يهيئ الساحة لحرب تجارية مع بعض من أبرز حلفاء أمريكا.وقال يونكر في كلمة في بروكسل «هذا يوم سيء للتجارة العالمية». وأضاف قائلا «لهذا فإننا سنستخدم آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية وسنعلن عن إجراءات مضادة في الساعات القادمة».ومضى قائلا «من غير المقبول تماما أن تفرض دولة إجراءات أحادية الجانب عندما يتعلق الأمر بالتجارة العالمية».