واصلت بلدية محافظة أملج تكثيف جولاتها الرقابية والمتابعة المستمرة لمحال بيع الأطعمة والمطاعم والبوفيهات ومحلات العصائر، ضمن حملة "غذاؤكم -أمانة" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك وفق الخطة الزمنية الشاملة التي وضعتها البلدية للتأكد من سلامة المعروض حفاظاً على الصحة العامة.وأوضح رئيس بلدية أملج المهندس ناجي رمضان غبان، أن البلدية ممثلة في إدارة صحة البيئة تقوم خلال جولتها بالتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والتصاريح النظامية لأنشطتها، مفيدًا أنه تم ضبط العديد من الأطعمة الفاسدة ومصادرة الأطعمة والخضروات والعصائر الغير صالحة للاستهلاك الآدمي والمنتهية الصلاحية، بينما طبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.وأفاد أن البلدية تعمل من خلال خطة معدة مسبقاً للمتابعة والرقابة الصحية اليومية وأعمال النظافة، إضافة إلى أعمال الإصحاح البيئي.