أزالت أمانة الطائف ممثلة في بلدية الطائف الجديد الفرعية (وكالة الخدمات والبلديات الفرعية)، تعديات على أراضٍ حكومية شملت إقامة غرف سكنية واستراحات عشوائية وأسوار من البلك وأحواش، دون وجود أي مستمسكات شرعية لدى المعتدين.وباشرت آليات الأمانة مدعومة بقوة أمنية ولجنة التعديات إزالة الإحداثات بعد التأكد من عدم وجود صكوك شرعية أو تراخيص نظامية تخولهم الشروع في البناء.وأوضحت الأمانة أن مساحة التعديات المزالة بلغت أكثر من 40 ألف متر مربع داخل نطاق خدمات بلدية الطائف الجديد، واتضح أن المحدثون استغلو الإجازات الأسبوعية في تنفيذ أعمال البناء والتعدي على الأراضي الحكومية.وتقوم وكالة الخدمات والبلديات الفرعية بتعزيز أعمال فرق الرقابة المخصصة لرصد أعمال التعديات والإحداثات العشوائية في كافة المحاور بالمحافظة، والتأكد من عدم وجود مسوغات نظامية لدى المعتدين.وبيَّنت الأمانة أن توجيهات أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، تقضي بضرورة التعامل السريع والفوري مع التعديات وإزالتها فور حدوثها إنفاذاً للتوجيهات السامية، وتعاميم إمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية حول هذا الخصوص، لما تسببه من تعطيل للتنمية، وهدر للأموال والموارد واستغلال للأراضي الحكومية دون وجه حق.