أُختتمت يوم أمس (الأربعاء) دورة عبدالله بن محمد بن حسين الثامنة لكرة القدم، حيث التقى فريق الفيصل حامل اللقب مع فريق أولمبي اليمامة، في مباراة مثيرة استمتع فيها الجمهور الغفير الذي حضر لمساندة الفريقين.وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل ٢/٢، واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي انتهت بفوز فريق الفيصل للسنة الثانية على التوالي ٤/٥، بعد ذلك توج راعي الحفل فهد بن عبدالله بن حسينورئيس نادي الشعلة فهد الطفيل فريق الفيصل بكأس البطولة.وحصل اللاعب صالح الرويبعة من فريق الفيصل على أفضل لاعب في الدورة بتصويت الجمهور، واللاعب عبدالله اليحيى من فريق الفيصل على أفضل لاعب من اللجنة الفنية، ويزيد الجميعة على هداف البطولة، وإياد المطيري على لقب أفضل حارس من أولمبي اليمامة، وفريق فيورنتينا على الفريق المثالي.