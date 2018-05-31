أجرت منظمة «البلسم» الدولية عملية قسطرة معقدة لمريض يعاني منذ أكثر من خمس سنوات من انسداد كامل في شرايين القلب وآلام حادة في الصدر سببت له الوهن.وأوضح استشاري قسطرة القلب من فريق «البلسم» الطبي الدكتور رحيم قل أنه حضر أمس (الأربعاء)، إلى المركز مريض من مدينة صنعاء وكان وضعه حرجا وتبدو عليه أعراض التعب والضعف وبعد أن أجريت له الفحوصات وجد لديه انسداد تام في شرايين القلب.وأضاف الدكتور رحيم، أنه تقرر بعد الفحوصات البدء في إجراء عملية عاجلة لفتح الشرايين رغم أن التوقعات أن تكون نسبة النجاح ضئيلة، إلاّ أنه الحل الوحيد في إنقاذ حياته.وبين الدكتور أن هذه العملية تعد من العمليات الصعبة والتى تحتاج إلى مستشفيات متقدمة جداً ولكن توفيق الله ثم إصرار الفريق كان سببا في إنهاء معاناة هذا المريض بنجاح تام، مؤكدا أن المريض يتمتع الآن بصحة جيدة.ويأتي هذا النجاح ضمن سلسلة نجاحات لمنظمة «البلسم» الدولية لعمليات قلب معقدة لحالات مرضية متأخرة أجريت بمركز نبض الحياه لعلاج مرضى القلب بمدينة المكلا باليمن.