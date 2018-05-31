أدى محافظ صامطة محمد بن ناصر بن لبده وجموع المصلين صلاة الميت بعد صلاة فجر اليوم (الخميس)، بجامع قرية البدوي غرب محافظة صامطة على شهيد الواجب وكيل الرقيب حسن بن يحي الفود أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال مشاركته في الدفاع عن الوطن بالحد الجنوبي.وعقب الصلاة نقل محافظ صامطة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين لذوي الشهيد.كما نقل تعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبهم عبّر ذوو الشهيد الفود عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.من جهة أخرى أدى محافظ صامطة اليوم صلاة الميت بقرية الجرف بمركز السّهي التابع لمحافظة صامطة على شهيد الواجب وكيل الرقيب طاهر بن معبر مجربي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال مشاركته في الدفاع عن الوطن بالحد الجنوبي.وعقب الصلاة نقل محافظ صامطة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، وأمير منطقة جازان، ونائبه لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.وعبّر ذوو الشهيد مجربي عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.