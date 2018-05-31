أغلقت وزارة النقل 7 مكاتب لنقل الحجاج والمعتمرين لعدم حصولها على الرخص اللازمة لممارسة النشاط في مدينة تبوك، فيما حررت مخالفات مالية تقدر بـ 125 ألف ريال لعدد من تلك المكاتب غير الملتزمة بالشروط والأنظمة.وتم ضبط حافلات نقل معتمرين تعمل بطريقة غير نظامية وبدون تصاريح داخل المدينة، ضمن الجولات الميدانية والدورية لمفتشي فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك على مكاتب الحج والعمرة، لمتابعة مدى تقيدها بأنظمة ولوائح أنشطة النقل وحصولها على تصاريح ممارسة النشاط خصوصاً في هذه الفترة التي تشهد إقبالاً كبيراً للراغبين في أداء العمرة.وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك المهندس مطلق الشراري، أن هذه الجولات تأتي ضمن جهود وزارة النقل بمنطقة تبوك لمنع المكاتب والحافلات المخالفة من ممارسة النشاط دون ترخيص، تطبيقاً للأنظمة وحفاظا على حقوق المستفيدين.وأشار إلى أن الوزارة لن تتهاون في ضبط المخالفات وفق النظام وإيقاع العقوبات على المخالفين.