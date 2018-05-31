أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت، خلال مؤتمر صحفي اليوم (الخميس)، تأسيس اتحاد جنوب غرب آسيا الذي يتكون من 12 دولة.وأوضح عزت أنه تم تحديد 12 أغسطس القادم لعقد الجمعية العمومية في مقرّ الاتحاد بجدة لتعيين أمين عامّ للاتحاد، وانتخاب رئيساً له.وعقد رؤساء وممثلو الاتحادات الأهلية المنضمون لاتحاد جنوب غرب آسيا لكرة القدم، اجتماعاً في جدة اليوم (الخميس) برئاسة رئيس الاتحاد السعودي عادل عزت، المكلف بمهامّ رئاسة الاتحاد.ويأتي الاجتماع امتداداً للاجتماع الأول الذي عُقد في جدة بتاريخ 11 مايو الجاري، والذي جرى خلاله وضع الإطار العامّ لتأسيس الاتحاد، والاتفاق على تولي عادل عزت مهامّ رئاسة الاتحاد، ولؤي السبيعي مهامّ الأمين العامّ لتسيير أعمال الاتحاد لحين عقد الجمعية العمومية.