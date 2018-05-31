كملت وزارة الخدمة المدنية الجاهزية لإطلاق المنصة الإلكترونية (الاستفسارات والآراء النظامية)، كواحدة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها الوزارة وتحقق الربط الآلي مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وذلك ضمن جهود تعزيز التعاملات الإلكترونية التي تخطط الوزارة لتشمل معظم خدماتها مستقبلاً.ودشن وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان أمس (الأربعاء) المنصة الجديدة التي تم تفعيلها بواسطة الفريق المختص داخل الوزارة ضمن الخدمات الرقمية المتطورة التي تقدمها وزارة الخدمة المدنية للمستفيدين وتدعم التوجه نحو التحول الرقمي ضمن متطلبات التحول الوطني 2020 بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.وتهدف المنصة الجديدة إلى توفير خدمة إلكترونية فاعلة تحقق التواصل آلياً بين الأجهزة الحكومية وأقسام وإدارات الخدمة المدنية للإجابة على الاستفسارات وتقديم الآراء النظامية حول نصوص ولوائح وزارة الخدمة المدنية بما يسهم في توفير الوقت والجهد لدى موظفي الوزارة والمستفيدين معاً، إذ يستغرق حالياً متوسط الرد على خطابات استفسارات الجهات «ورقيا» قرابة 20-25 يوماً، فضلاً عن التكاليف المالية التشغيلية واحتمالية فقدان المستندات، وقد بلغ مجموع عدد خطابات الاستفسارات الواردة للوزارة خلال الخمسة عشر شهراً الماضية أكثر من 11075 استفساراً، إضافة إلى توفير المنصة حزمة خدمات منها تمكين الجهات الحكومية بالبحث في قواعد بيانات الردود السابقة قبل الإرسال للوزارة.