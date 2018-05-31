كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي أن قطاع توزيع المياه يعكف حاليا على تنفيذ 861 مشروعا مائيا وبيئيا في جميع مدن ومحافظات المملكة بقيمة تتجاوز 43.8 مليار ريال، لزيادة نسب التغطية والارتقاء بمستوى الخدمات وفق أهداف ومبادرات برنامج التحول 2020 ورؤية المملكة 2030. وأوضح الموكلي أن المشاريع الجاري تنفيذها تتضمن 154 مشروعا في القطاع الأوسط، و121 مشروعا في القطاع الغربي، و312 مشروعا في القطاع الشمالي والشمالي الغربي، إضافة إلى 178 مشروعا للقطاع الجنوبي، و96 مشروعا للقطاع الشرقي، مبينا أن المشاريع تتضمن تنفيذ محطات تنقية ومحطات معالجة وشبكات مياه وصرف صحي وخزانات إستراتيجية وتشغيلية، إضافة إلى زيادة نسب تغطية التوصيلات المنزلية للمياه والخدمات البيئية.وأكد أن هذه المشاريع تستهدف مواكبة الطلب على المياه، وزيادة إيصال الخدمات إلى المستفيدين في جميع أنحاء المملكة لرفع الكفاءة التشغيلية.ويأتي ذلك تنفيذا لمبادرات التحول الوطني 2020 الخاصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، التي تعكس جودة الأداء ومراقبة مؤشراته وضبط الإنفاق مع الاستثمار الأمثل للموارد.