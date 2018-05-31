خطف فريق أوفسايد كأس بطولة نادي الخليج الرمضانية برعاية شركة بن دلامة الراعي الرئيسي والحصري للبطولة، وتقلد اللاعبين كأس البطولة والميداليات الذهبية بعد الفوز على فريق الرمضان للتخليص بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الخليج الرديف، ورعاها علي المشامع نائب رئيس نادي الخليج، نيابة عن فوزي الباشا رئيس النادي.وشهد الحفل الختامي حضور جمع كبير من المسؤولين والشخصيات الرياضية والاجتماعية، في مقدمتهم المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني رئيس بلدية غرب الدمام، وهادي بن صالح بن دلامة المدير التنفيذي لشركة بن دلامة الراعي الرسمي والحصري لبطولة نادي الخليج الرمضانية، وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية وجمع من الإعلاميين والجماهير التي حضرت لمتابعة اللقاء.وشهد الحفل الختامي تواجد مدربي ومقيمي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذين يقيمون دورة المدربين الأسيوية فئة الـ c المقامة في نادي الخليح، حيث حرصت اللجنة المنظمة على دعوتهم وتكريمهم وأخذ الانطباع عن بطولات الأحياء، حيث أشادو بالمستوى الفني العالي للبطولة وروعة التنظيم.وحصل لاعب فريق أوفسايد عادل هزازي على جائزة أفضل لاعب في البطولة، كما حصل مهاجم فريق الرمضان للتخليص صالح الغوينم على جائزة هداف البطولة، وذهبت جائزة أفضل حارس في البطولة لحارس فريق أوفسايد عبدالرحيم الخيبري.