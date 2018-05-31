استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة في الدمام اليوم (الخميس)، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أحمد بن عقيل الخطيب.واطلع الأمير سعود بن نايف على أنشطة برنامج «ردت الحياة» الذي هو أحد 15 برنامجا من برامج الرؤية 2020 والمشاريع الخاصة بالمنطقة الشرقية والجاري تنفيذها حالياً حتى عام 2020 التي من أهمها اختيار مدينة الخبر ضمن أفضل 100 مدينة للعيش فيها بالعالم.كما أطلع على مشاريع الهيئة العامة للترفيه والمشاريع التي نفذت بالمنطقة منذ انطلاق الهيئة بداية العام وحتى الآن، إضافة إلى الخطة العملية لبرامج احتفالات عيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني.وأكد أمير الشرقية توفر كافة المقومات السياحية في المنطقة التي تجعل منها منطقة جذب سياحي هامة على مستوى المملكة، مبيناً أن البرامج الترفيهية التي تنظمها الهيئة لاقت استحسان الكثير من أهالي المنطقة وزوارها وشهدت مشاركة كافة فئات المجتمع لما تتضمنه من برامج منوعة لكافة أفراد الأسرة.من جهته عبر أحمد الخطيب عن شكره لأمير المنقطة الشرقية على دعمه لإنجاح كافة برامج الهيئة في المنطقة ومن أهمها توفر البنية التحتية المناسبة للأنشطة وبرامج الهيئة العامة للترفيه.وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أن المنطقة الشرقية كبيرة ومهمة وهي منطقة سياحية تقع على الخليج العربي ويوجد بها كثافة سكانية، مشيراً إلى أن مدينة الأحساء تعدّ من أكبر خمس مدن بالمملكة يوجد فيها تعداد سكاني، ولذلك يسهل علينا تنفيذ كثير من البرامج بالمنطقة الشرقية، متوقعا أن تجد هذه البرامج الجديدة إعجابا أكبر من أهالي المنطقة الشرقية.