سجَّلت البوابة الرسمية للمسار الإلكتروني لحجاج الداخل خلال ١٢ ساعة بيانات أكثر من ١٧٠ ألف طلب لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين، ويستمر التسجيل لمدة ٤٥ يوماً.وكانت البوابة الرسمية للمسار الإلكتروني لحجاج الداخل قد انطلقت من موقع وزراة الحج لتسجيل حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام للمواطنين والمقيمين بالمملكة، الذين عزموا على أداء فريضة الحج لموسم 1439هـ.ويمتاز هذا العام بفتح البوابة في وقت مبكر من منتصف شهر رمضان المبارك، وذلك للاطلاع على البرامج المعلنة من الشركات ومؤسسات حجاج الداخل، وبذلك يتمكن الراغبين في الحج من وقت مبكر الاطلاع على شرائح الخدمة المقدمة وفهمها فهماً جيداً والمقارنة بينها وبين أسعارها وبين الشركات والمؤسسات التي سوف تقدمها قبل بدء التسجيل الفعلي في تاريخ 01/11/1439هـ.ويصل عدد شركات ومؤسسات حجاج الداخل إلى 193 شركة ومؤسسة، تتتافس في تقديم أفضل الخدمات لحجاج الداخل برعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تقدم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن من حجاج الخارج والداخل، حيث كلَّفت الجهات الرقابية المتعددة للاطمئنان على تقديم أفضل الخدمات.وأوضح المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، أن عدد شركات حملات حج الداخل 193 شركة، وبرامج الحج 3 برامج، وبلغ عدد الشرائح 9 شرائح.ويبلغ أقل سعر 3,465 ريال للحاج الواحد، بينما عدد مقاعد شريحة الأبراج 12,052 مقعداً، وعدد مقاعد البرنامج العام 184,341 مقعداً، بالإضافة إلى أن عدد مقاعد منخفض التكلفة الذي بلغ 26,458 مقعداً، كما بلغ عدد مقاعد البرنامج الميسر 10,000 مقعداً، فيما عدد المقاعد الكلي 233,076 مقعداً، مبيناً أن عدد المقاعد تقريبي حسب الطاقة الاستعابية للمخيمات المخصصة لحملات الحج.يشار إلى أن المجلس التسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل جهة اعتبارية تحت إشراف وزارة الحج والعمرة، ويمثل قطاع شركات ومؤسسات حجاج الداخل أمام كافة القطاعات الحكومية والأهلية، لتيسير الصعوبات التي قد تواجه القطاع في تقديم خدماته، كما يعمل على تقديم الدراسات والاستشارات التي تصب في الرقي بخدمة حجاج الداخل.