جدّد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دعوته إلى جميع الدول الأعضاء في المنظمة وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الخيرية، بالاهتمام بقضايا الأيتام وتلبية حاجاتهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم في العالم الإسلامي الذي يوافق 15 رمضان من كل عام.وحث الدكتور العثيمين على العمل على تلبية ما يحتاجه الأيتام في مناطق الكوارث والأزمات، والاضطلاع بأنشطة مناسبة لزيادة الوعي بمحنة الأيتام، وتذكير العالم الإسلامي بما تعانيه هذه الفئة من المجتمع، مؤكداً أن حق الطفل هو أحد أقدس الحقوق التي أقرها الإسلام وجميع الأديان الأخرى.وكانت الدورة الـ40 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في كوناكري بجمهورية غينيا في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2013، اعتمدت قراراً أعلنت فيه يوم 15 من شهر رمضان من كل عام يومًا مخصصًا للأيتام في العالم الإسلامي.