أعلنت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، عن إطلاق مسابقة توعوية الشهر القادم بجوائز مالية تفوق المليوني ريال، تستهدف تعزيز الوعي الإعلامي في نسختها الأولى، والتي ستشمل مسارين أحدهما للأفراد والآخر للشركات، ولكل مسار من مسارات الجائزة أربع فئات (أفضل فيديو توعوي، أفضل تصميم انفوجرفيك توعوي، أفضل رسمه توعوية، أفضل صورة فوتوغرافية توعوية) بواقع عشرة فائزين لكل فئة.

وأوضح مدير عام العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي لأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بندر الرميحي أن هذه المسابقة تهدف إلى رفع الوعي بخطر تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية للفرد والمجتمع واستثماراً لطاقات الشباب وكذلك تفعيل الشراكة بين المجتمع والمهتمين بمجال التوعية الوقائية.

وأبان أن الجائزة تستهدف فئتي الأفراد والشركات والجمعيات المتخصصة في مجال التوعية الوقائية بشكل عام أو المهتمة بالتوعية بخطر الإدمان بشكل خاص، مضيفاً أن الجائزة تتيح لكلتا الفئتين المشاركة، وليست خاصة بالمواطنين فحسب بل كذلك المقيمين على أرض المملكة.

وأشار الرميحي إلى أنه سيعلن عن إطلاق المسابقة خلال الأيام القادمة، مشددا على أن قضية المخدرات من القضايا الخطيرة التي توليها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -حفظهما الله - كل الاهتمام لمحاربتها، وقدمت كل الدعم اللازم لمواجهتها والقضاء عليها.