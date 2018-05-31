«عكاظ» (تبوك)أعلنت جامعة تبوك عن رغبتها في إشغال وظائف هندسية عن طريق المسابقة ممن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة للوظائف المعلنة وتنطبق عليهم شروط المسابقة الوظيفية وفقاً لما ورد في لائحة الوظائف العامة ودليل تصنيف الوظائف.
وبينت الجامعة أن التقديم سيستمر حتى 23 /9 /1439هـ عبر الموقع الإلكتروني للجامعة (http://www.ut.edu.sawww.ut.edu.sa)، والذي يمكن من خلاله الاطلاع على قائمة الوظائف المتوفرة وشروط إشغالها وهي «مهندس كهربائي ومهندس مدني ومهندس معماري ومهندس ميكانيكي، ومهندس معماري مساعد ومهندس مدني مساعد».