خصصت إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام عدداً من النساء لقيادة العربات الكهربائية لكبيرات السن من النساء وممن لا يجدن قيادة العربات الكهربائية.

وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل برئاسة الحرمين صالح هوساوي أن هذه الخدمة دشنت لأول مرة من خلال العربات الكهربائية بواقع 120 رحلة يومياً، لافتا إلى أنه يتم العمل على ثلاث ورديات مدة كل وردية ثماني ساعات، كما يمكن للمعتمرة أو الزائرة الاستفادة من الخدمة بالتوجه إلى دور الميزانين والاستفادة من هذه الخدمة.

وأفاد بأن عدد العربات الكهربائية يبلغ 700 عربة وتم تخصيص دور الميزانين بالدور الأول لخدمة العربات المجانية التي خصصت لها نقاط توزيع تغطي كافة المحاور المؤدية للمسجد الحرام، إذ يشمل المحور الأول الساحات الغربية والجنوبية، ونقطة توزيع باب الملك عبدالعزيز تحت وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين، كما يشمل المحور الثاني الساحات الشمالية نقطة الشبيكة «باب64»، والمحور الثالث الساحات الشرقية أمام باب السلام «نهاية الجسر».