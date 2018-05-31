التقى نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير شركة كهرباء نجران المهندس صالح الغامدي.



وتسلم خلال اللقاء تقريراً للاستعدادات والأعمال التي قامت بها شركة كهرباء نجران لمواجهة أية انقطاعات طارئة في المواقع التي تأثرت بإعصار ميكونو وقيام الشركة برفع حالة الطوارئ لطواقمها الفنية في المنطقة.



واطلع نائب أمير نجران خلال اللقاء على خطط شركة كهرباء واستعداداتها لمجابهة أحمال فصل الصيف، مثمنا جهود المهندس الغامدي ومنسوبي الشركة بالمنطقة، مؤكدا أهمية استمرار الأعمال وتقديم الخدمات بجودة عالية لينعم بها المواطن والمقيم في المنطقة ومحافظاتها.