يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المساعدات العاجلة من المواد الغذائية و الايوائية للمنكوبين والمتضررين من تبعات إعصار «ماكونو» الذي ضرب الجزيرة وخلف أضرارًا مادية جسيمة.حيث وزع المركز مساعدات ايوائية وغذائية لمنطقة نوجد المتضررة اشتملت تقديم 100 خيمة و600 بطانية و200 بساط إلى جانب توزيع حزمة متكاملة من المواد الغذائية الأساسية والمتنوعة، استفاد من هذه المساعدات 1080 متصرر.وتأتي هذه الجهود المبذولة ضمن إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في اليمن إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده للوقوف مع الأشقاء اليمنيين في أزمتهم.