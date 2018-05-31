أكّد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم الشافي، أن زيادة تفاعل أفراد المجتمع من خلال استخدام بوابة «زكاتي» الإلكترونية وتطبيق «زكاتي» للهواتف الذكية اللذين أطلقتهما الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتعاون مع الوزارة أخيرًا، يساهم بشكل كبير في دعم برنامج الضمان الاجتماعي.

وأضاف الشافي: «أن أموال الزكاة المدفوعة عبر مشروع (زكاتي) والتي تجاوزت حتى الآن أربعة ملايين ريال سيتم توزيعها على مستفيدي الضمان الاجتماعي عبر إيداعها في حساباتهم البنكية بشكل مباشر؛ لمساعدتهم وتحسين ظروفهم المعيشية».

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حرص الوزارة على دعم مشروع «زكاتي»، والذي يوفر خدمة اختيارية جديدة لأفراد المجتمع تمكنهم من دفع زكاتهم إلكترونيا بطريقة موثوقة، وبإشراف الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وأشار الشافي إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة تعملان وفق شراكة استراتيجية على توظيف أحدث أساليب التقنية لتطوير قطاع الضمان الاجتماعي وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من البرنامج.

‏يذكر أن بوابة «زكاتي» Zakaty.gov.sa توفر عدة متميّزة للأفراد، من أبرزها معلومات عن الزكاة، وخدمة حاسبة الزكاة لتيسير حساب نصاب الزكاة الواجب وتحديده، وتذكير بمواعيد الزكاة عند التسجيل بالبوابة، إضافة إلى دفع الزكاة إلكترونيًا من خلال نظام «سداد»، حيث تقوم الهيئة بإيداع أموال الزكاة مباشرة في حساب برنامج الضمان الاجتماعي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتصرف على مستحقيها من المستفيدين من البرنامج.