وافق وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على إطلاق مسابقة توعوية ضخمة تقدر جوائزها بأكثر من مليوني ريال بهدف رفع الوعي المجتعي بخطر تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأعلنت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات اليوم (الخميس)، عن قرب موعد إطلاق مسابقة توعوية بجوائز مالية تفوق المليونين ريال, تستهدف تعزيز الوعي الإعلامي في نسختها الأولى، والتي ستشمل مسارين أحدهما للأفراد والآخر للشركات، وتنقسم الجائزة لكل مسار إلى أربع فئات (أفضل فيديو توعوي، أفضل تصميم انفوجرفيك توعوي، أفضل رسمه توعوية، أفضل صورة فوتوغرافية توعوية) بواقع عشرة فائزين لكل فئة.



وأوضح مدير عام العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي لأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بندر عبدالله الرميحي، أن هذه المسابقة تهدف لرفع الوعي بخطر تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية للفرد والمجتمع، واستثماراً لطاقات الشباب وكذلك تفعيل الشراكة بين المجتمع والمهتمين بمجال التوعية الوقائية، مبينا بأن الجائزة تستهدف فئتي الأفراد والشركات والجمعيات المتخصصة في مجال التوعية الوقائية بشكل عام أو المهتمة بالتوعية بخطر الادمان بشكل خاص، مضيفاً أن الجائزة تتيح لكلتا الفئتين المشاركة، وليست خاصة بالمواطنين فحسب بل كذلك المقيمين على أرض المملكة.



وأشار الرميحي إلى أنه سيعلن عن إطلاق المسابقة خلال الأيام القادمة, مشدد على أن قضية المخدرات من القضايا الخطيرة التي توليها حكومتنا الرشيدة كل الاهتمام لمحاربتها، وقدمت كل الدعم اللازم لمواجهتها والقضاء عليها، فهناك حرب نحن نخوضها ضد أعداء الوطن الذين يكيدون للنيل منه، فعصابات الشر من الخارج على الحدود ومن الداخل مهربي ومروجي المخدرات والمتعاطي الذي يسهل للأعداء الساعين لتدمير وطننا من خلال استهداف شبابنا وأبنائنا وضرب عقيدتنا وممتلكاتنا.