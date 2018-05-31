رعى مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني حفل تخريج الدفعة السادسة من خريجي فرع الجامعة بمحافظة العلا في مختلف التخصصات أمس، بحضور محافظ محافظة العلا مبارك المورقي، ووكيل الجامعة للفروع الدكتور مصطفى حلبي، وعدد من المسؤولين ومدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة.

وألقى المشرف على فرع الجامعة بمحافظة العلا الدكتور يوسف العنزي كلمة رحب فيها بمدير الجامعة والمسؤولين، مشيراً إلى أن تخريج هذه الدفعة من طلبة الجامعة في فرع العلا هو امتداد للدعم الذي تتلقاه الجامعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، مباركاً للطلاب وأولياء أمورهم هذا التخرج، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية.

من جهته، ألقى مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني كلمة قال فيها: «إن حياة الإنسان دائما هي لحظات من السعادة والفرح، وأن حفل التخرج هي لحظة سعيدة نهدي من خلالها الوطن كوكبة من أبنائه بعد أن نهلوا من العلم والمعرفة وطورا قدراتهم ومعارفهم، وأن خريج الجامعة في فرع محافظة العلا سيكون مميزا في دينه وأخلاقه، وأن الجامعة قد بذلت الجهود لتهيئة هؤلاء الخريجين لحياتهم العملية والعلمية مستقبلا».

وأضاف الدكتور السراني: «على الخريجين القيام بواجباتهم تجاه قيادتهم الرشيدة ووطنهم والمحافظة على اللحمة الوطنية والسمع والطاعة لولاة الأمر وعدم الانقياد أو الاصغاء لأعداء الوطن الذين يسعون لتفتيت اللحمة الوطنية».

ووجه الدكتور السراني شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين على ما يولونه من دعم واهتمام لمسيرة التعليم ودعم الطلبة، كما شكر أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل حفظهما الله لدعمهم جامعة طيبة لتكون منارة علمية يصل تأثيرها داخل المملكة وخارجها، وأن أمير المنطقة يوجه جامعة طيبة دائما بالاهتمام بفروع الجامعة وتزويدها بالتخصصات المناسبة التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل ومستقبل تلك المحافظات.