وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الرابع عشر من رمضان 1130 وجبة إفطار صائم في مديريتي الغيل والحزم بمحافظة الجوف، تستهدف 150 من أسر الجرحى والشهداء و 650 نازحًا و 300 مريض في مستشفيات المديريتين و30 من ذوي الاحتياجات الخاصة.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 260 مشروعًا.كما وزع المركز لليوم الرابع عشر من رمضان 888 وجبة إفطار صائم في مديريتي عتق وحبان بمحافظة شبوة، تستهدف 397 نازح و108 من ذوي الاحتياجات الخاصةو40 طالبًا و343 مريضًا في مستشفيات المديريتين.ويأتي التوزيع في إطار مشروع توزيع 264.080 ألف وجبة إفطار صائم تستهدف 13 محافظة يمنية هي عدن، مأرب، شبوة، المهرة، الجوف، حضرموت، الحديدة، البيضاء، أبين، تعز، لحج، الضالع، صنعاء.ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الرابع عشر من رمضان 540 وجبة إفطار صائم في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، 240 من أسر الشهداء والمصابين و300 من دوي الاحتياجات الخاصة.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 260 مشروعًا. و 2662 وجبة إفطار صائم في مديريات المكلا و الشحر و غيل باوزير و تريم وسيئون والقطن ودوعن بمحافظة حضرموت، تستهدف 958 نازحًا و 764 مريض في مستشفيات المديريات و840 من ذوي الاحتياجات الخاصة و 100 طالب.ويأتي التوزيع في إطار مشروع توزيع 264.080 وجبة إفطار صائم تستهدف 13 محافظة يمنية هي عدن، ومأرب، وشبوة، والمهرة، والجوف، وحضرموت، والحديدة، والبيضاء، وأبين، وتعز، ولحج، والضالع، وصنعاء.كما وزع المركز لليوم الرابع عشر من رمضان وجبات إفطار صائم على 833 نازح في مدينة عدن.ويأتي التوزيع في إطار مشروع توزيع 264.080 وجبة إفطار صائم تستهدف 13 محافظة يمنية هي عدن، ومأرب، وشبوة، والمهرة، والجوف، وحضرموت، والحديدة، والبيضاء، وأبين، وتعز، ولحج، والضالع، وصنعاء.