نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، يُطلق محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، (الأحد) القادم حملة «تفريج كربة» التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم بالمحافظة «تراحم».

وتستهدف الحملة إطلاق سراح ما يزيد على 100 نزيل ونزيلة موقوفين في قضايا حقوق ماليه للغير بإصلاحية محافظة جدة والسجون الفرعية في محافظات الليث والقنفذة ورابغ والعرضية الشمالية.

وثمّن مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة العميد ماجد الدويش رعاية محافظ جدة لهذه المناسبة، آملاً أن يستفيد من هذه الحملة أكبر عدد من النزلاء والنزيلات الموقوفين في قضايا المطالبات المالية، وعن تقديره البالغ للدور الحيوي والهام التي تضطلع به اللجنة الوطنية لرعاية النزلاء وأسرهم «تراحم» المساند لجهود المديرية العامة للسجون في تقديم يد العون للنزلاء والنزيلات وأسرهم.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة تراحم بمحافظة جدة صالح التركي عن شكره وامتنانه لأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وللأمير مشعل بن ماجد على ما تجده لجنة رعاية السجناء بالمحافظة من دعم ومؤازرة لانطلاقة هذه الحملة المباركة التي تسعى فيها اللجنة بالتعاون مع المديرية العامة للسجون وتفاعل أهل الخير إلى دعم النزلاء والنزيلات العاجزين عن السداد في قضايا المطالبات المالية، وأن يقضي أكبر عدد منهم ماتبقى من الشهر الكريم مع أهليهم وأسرهم ويشاركوا ذويهم فرحة العيد -باذن الله-، مثمناً مؤازرة غرفة جدة، وأهل الخير والموسرين من منسوبيها الذين يشاركون اللجنة هذه المهمة الإنسانية.

يُذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية النزلاء وأسرهم " تراحم جدة، قد نجحت العام الماضي في اطلاق سراح ما يزيد على 200 نزيل ونزيلة أوقفوا على ذمة مطالبات مالية عجزوا عن سدادها وصلت مبالغ السداد عنهم إلى ما يقارب 13 مليون ريال خلال حملة تفريج كربة، ونالت عن ذلك جائزة مكة للتميز في الفرع الإنساني لهذا العام.